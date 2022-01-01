Чехол для чемодана S или M 990₽
Необходимая вещь для путешествий, защитит чемодан от повреждений и грязи, разработан под его функционал
Power bank 1 290₽
С этим внешним аккумулятором вы не останетесь без связи в неподходящий момент.
Емкость батареи 10000 мAч, cила тока на входе 2A, cила тока на выходе: 2A.
Отзывы клиентов
Приобрела чемодан Neebo из-за USB и встроенных весов. Много путешествую и неплохо разбираюсь в чемоданах. Видно, что производитель на 100% ориентирован на путешественников и понимает их потребности, надежный по материалу, еще и функциональный. Чемодан доставили в фирменной коробке. Покупкой более чем довольна!
#neebo_отзыв
Я люблю путешествовать со своей семьей, и настоящим открытием для меня стал чемодан @neebo.store 😉 Долго не мог выбрать чемодан, но остановился на этой марке из-за разумного соотношения цена-качество, прочности и хорошего мужского дизайна.
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При выборе обратил внимание на то, что от чемодана можно подзаряжать телефон. Это важно для меня, я занимаюсь бизнесом и всегда должен быть на связи 👍🏻
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Уже прошло несколько поездок с этим чемоданом, пока он только радует. В него умещаются вещи всей семьи, и я уверен в их сохранности. Хороший чемодан, рекомендую 😁
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#neebo_отзыв
Получил чемодан. Все хорошо доставили вовремя. Коробка и сам чемодан цел. Чемоданом доволен, по цвету светло серый как и на картинке. Внутри оказалась маска, беруши и подушка для сна. Проверил на сайте, не перепутали, ли чего? Оказалась, что все нормально. К чемодану шёл подарок. Я в шоке, еще и сэкономил. В чемодане как и обещали есть весы и USB порт. Весы и порт проверил – работают, остальное проверю во время поездок. В реальности выглядит очень достойно за такие деньги. Я Доволен на 1000% РЕКОМЕНДУЮ!!
#neebo_отзыв
Не так давно я приобрела чемодан от бренда @neebo.store Это очень полезная для меня вещь, так как я спортсмен и постоянно путешествую по разными городам и странам на соревнования. Я всегда беру с собой большое количество вещей: спортивную форму, кроссовки, соревновательный костюм, косметику и тд. Именно поэтому мой выбор пал на чемодан бренда Nebo. Чемодан можно расширить, если вдруг твои вещи не помещаются или на обратном пути ты везёшь большой кубок и медали. Также чемодан очень удобно перемещать, благодаря колёсам, которые вращаются на 360 градусов, и он не застревает на поворотах и прекрасно движется в пространстве. И конечно огромный плюс – это встроенный power bank от которого можно зарядить телефон пока ожидаешь выхода на соревнования.
Покупкой довольна, теперь мои поездки станут более комфортные
#neebo_отзыв
Искал чемодан ср размера 24″ (М). Случайно нашёл рекламу Neebo. Это российская марка, сделан из полипропилена, в отличие от пластика гораздо легче. Качественный чемодан. Лёгкий. Встроенные весы , что очень удобно. Выход UBS , т.е если в чемодан положить power bank, можно заряжать тел. Фурнитура качественная. Я очень доволен.
#neebo_отзыв
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