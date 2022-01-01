Маленький

и большой чемодан

NEEBO выполнен в 3 цветах из современного материала полипропилена. Он вместительный, поэтому подходит для деловых поездок, путешествий и переездов. Для вашего удобства чемодан оборудован встроенными весами и usb-портом. Также есть возможность дополнительно укомплектовать его портативным зарядным устройством NEEBO. С ним вы всегда будете на связи.

Внутри чемодана 2 отделения: одно — для фиксации вещей перекрестными прижимными ремнями, другое — на застежке-молнии по периметру.

Вместе с молнией он закрывается на кодовый замок TSA с функцией международного таможенного досмотра. У чемодана четыре двойных колеса для удобства транспортировки, прочные выдвижная и боковая ручки.