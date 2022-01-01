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1.

Приходилось ли вам сталкиваться с повреждением чемодана по вине авиаперевозчика?

Избежать подобных неприятностей поможет NEEBO. Противоударный корпус чемодана ​защищает от повреждений даже хрупкие вещи. К тому же NEEBO выдерживает перепады температуры и не боится непогоды. Вы можете увеличить его объем, а значит, в вашем багаже поместится больше подарков из путешествия.

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2.

Выкладывали ли вы в аэропорту вещи из-за перевеса багажа?

Теперь эта ситуация не страшна: чемодан NEEBO оснащен встроенными весами и кодовым замком TSA с функцией международного таможенного досмотра. Они не позволят вам набрать лишние килограммы, и вы легко пройдете контроль.

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3.

Боитесь, что колеса чемодана сломаются?

С чемоданом NEEBO этого не случится. Уникальное крепление для колес и ручек помогает избежать поломок, и вам не придется нести поврежденный чемодан на руках. А четыре двойных колеса с поворотом на 360 градусов сделают ваше передвижение комфортным.

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Видеообзор чемодана

NEEBO — надежный компаньон путешественника. Он современный, комфортный и безопасный. Посмотрите видео и убедитесь сами: 50 секунд о преимуществах и деталях дизайна чемодана NEEBO.

Созданы путешественниками для путешествий

Чемоданы нового поколения для путешествий в любую точку мира с комфортом, о котором вы раньше и не задумывались

Встроенный
USB-порт

Встроенные
весы

4 двойных колеса,
поворот 360°

Ручная
кладь

S

Сдается
в багаж

M

Противоударный
корпус

Расширяется
на 15%

Современный
дизайн

Кодовый
замок

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Маленький
и большой чемодан

NEEBO выполнен в 3 цветах из современного материала полипропилена. Он вместительный, поэтому подходит для деловых поездок, путешествий и переездов. Для вашего удобства чемодан оборудован встроенными весами и usb-портом. Также есть возможность дополнительно укомплектовать его портативным зарядным устройством NEEBO. С ним вы всегда будете на связи.

Внутри чемодана 2 отделения: одно — для фиксации вещей перекрестными прижимными ремнями, другое — на застежке-молнии по периметру.

Вместе с молнией он закрывается на кодовый замок TSA с функцией международного таможенного досмотра. У чемодана четыре двойных колеса для удобства транспортировки, прочные выдвижная и боковая ручки.

ВхШхД
46 x 35 x 20см
Вес
3.3кг
Объем
32л
+15%
46 x 35 x 23см; 37л

S

ВхШхД
60 x 40 x 24см
Вес
4.15кг
Объем
57,6л
+15%
60 x 40 x 27см; 64,8л

M

Выбери цвет и размер своего чемодана

Цвет

Размер

Small
Medium
Габариты: 46 x 35 x 20 см Габариты +15%: 46 x 35 x 23 см Количество колес: 4 двойных колеса Гарантия: 5 лет Вес: 3,3кг Объем: 32л Объем +15%: 37л Встроенные весы Кодовый замок Встроенный USB порт Противоударный корпус
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    (бесплатно)
  • icon3Гарантия возврата
    (до 30 дней)

С этим чемоданом вы и ваша пара будете
выглядеть стильно. Посмотрите фото
и убедитесь сами!

Чемоданы Neebo
Чемоданы Neebo
Чемоданы Neebo
Чемодан Neebo
Small
Чемодан Neebo
Medium
Чемодан Neebo
Small

Оставьте заявку и мы свяжемся с Вами в течение 15 минут

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Чехол для чемодана S или M 990₽

Необходимая вещь для путешествий, защитит чемодан от повреждений и грязи, разработан под его функционал

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Power bank 1 290₽

С этим внешним аккумулятором вы не останетесь без связи в неподходящий момент.
Емкость батареи 10000 мAч, cила тока на входе 2A, cила тока на выходе: 2A.

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Отзывы клиентов

Юлия

Приобрела чемодан Neebo из-за USB и встроенных весов. Много путешествую и неплохо разбираюсь в чемоданах. Видно, что производитель на 100% ориентирован на путешественников и понимает их потребности, надежный по материалу, еще и функциональный. Чемодан доставили в фирменной коробке. Покупкой более чем довольна!
 #neebo_отзыв

Владимир Савиновских

Я люблю путешествовать со своей семьей, и настоящим открытием для меня стал чемодан @neebo.store 😉 Долго не мог выбрать чемодан, но остановился на этой марке из-за разумного соотношения цена-качество, прочности и хорошего мужского дизайна.

При выборе обратил внимание на то, что от чемодана можно подзаряжать телефон. Это важно для меня, я занимаюсь бизнесом и всегда должен быть на связи 👍🏻

Уже прошло несколько поездок с этим чемоданом, пока он только радует. В него умещаются вещи всей семьи, и я уверен в их сохранности. Хороший чемодан, рекомендую 😁

#neebo_отзыв

Эдуард

Получил чемодан. Все хорошо доставили вовремя. Коробка и сам чемодан цел. Чемоданом доволен, по цвету светло серый как и на картинке. Внутри оказалась маска, беруши и подушка для сна. Проверил на сайте, не перепутали, ли чего? Оказалась, что все нормально. К чемодану шёл подарок. Я в шоке, еще и сэкономил. В чемодане как и обещали есть весы и USB порт. Весы и порт проверил – работают, остальное проверю во время поездок. В реальности выглядит очень достойно за такие деньги. Я Доволен на 1000% РЕКОМЕНДУЮ!!

#neebo_отзыв

Екатерина

Не так давно я приобрела чемодан от бренда @neebo.store Это очень полезная для меня вещь, так как я спортсмен и постоянно путешествую по разными городам и странам на соревнования. Я всегда беру с собой большое количество вещей: спортивную форму, кроссовки, соревновательный костюм, косметику и тд. Именно поэтому мой выбор пал на чемодан бренда Nebo. Чемодан можно расширить, если вдруг твои вещи не помещаются или на обратном пути ты везёшь большой кубок и медали. Также чемодан очень удобно перемещать, благодаря колёсам, которые вращаются на 360 градусов, и он не застревает на поворотах и прекрасно движется в пространстве. И конечно огромный плюс – это встроенный power bank от которого можно зарядить телефон пока ожидаешь выхода на соревнования.
Покупкой довольна, теперь мои поездки станут более комфортные

#neebo_отзыв

Павел П

Искал чемодан ср размера 24″ (М). Случайно нашёл рекламу Neebo. Это российская марка, сделан из полипропилена, в отличие от пластика гораздо легче. Качественный чемодан. Лёгкий. Встроенные весы , что очень удобно. Выход UBS , т.е если в чемодан положить power bank, можно заряжать тел. Фурнитура качественная. Я очень доволен.

#neebo_отзыв

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Чемодан Neebo Small
Цвет: голубой


12 999 руб.

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Чехол для чемодана


990 руб.

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Power bank


1290 руб.

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